The Diana Award, de goededoelenstichting die is opgericht ter ere van prinses Diana, is onder curatele gesteld. De organisatie laat weten dat dit is gebeurd nadat uit onafhankelijk advies duidelijk werd dat de instelling "niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen", aldus een verklaring op de website.

Het goede doel werd in 1999 opgericht om de in 1997 overleden prinses Diana te eren. De organisatie eerde met de Diana Awards jongeren voor hun maatschappelijke inzet. Door de jaren heen hebben meer dan 50.000 jongeren de Diana Award ontvangen.

"Dit is niet de uitkomst die we allemaal hadden gewenst. We danken iedereen die deze liefdadigheidsinstelling door de jaren heen heeft gesteund, en bovenal de jongeren wier prestaties altijd centraal hebben gestaan", valt verder te lezen. "Hun prestaties doen ertoe, en het besluit van vandaag verandert daar niets aan."

Prinses Diana was de moeder van prins William en prins Harry. De Britse prinsen woonden door de jaren heen vaker evenementen bij van The Diana Award. William is volgens Britse media bedroefd door het nieuws over de instelling. "The Diana Award heeft duizenden jongeren aangemoedigd die de wereld verbeteren", zei hij in een verklaring. "Ik wil iedereen bedanken wiens toewijding en harde werk dit door de jaren heen mogelijk hebben gemaakt."