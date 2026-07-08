Prins Harry heeft zich een dag na zijn nederlaag in de rechtbank herpakt. Hij bezocht in Londen, uit het zicht van de media, het Royal Hospital Chelsea, een verpleeghuis en opvangcentrum voor gepensioneerde Britse legerveteranen.

Journalisten mochten het bezoek niet vastleggen. Naar verluidt werd het openbare gedeelte van het programma vanwege de hoge temperaturen in de Britse hoofdstad geschrapt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Harry's echtgenote Meghan mee zou gaan naar het Royal Hospital Chelsea. De plannen werden vorige week echter gewijzigd vanwege zorgen over hun veiligheid. De hertog van Sussex is in het Verenigd Koninkrijk ter promotie van de Invictus Games.

Harry verloor dinsdag een langslepende rechtszaak tegen de uitgever van de Daily Mail. Hij beschuldigde Associated Newspapers Limited samen met een groep andere prominenten van het onrechtmatig verkrijgen van informatie voor hun berichtgeving. De rechter oordeelde echter dat de aanklagers niet voldoende hebben bewezen dat daar sprake van was.