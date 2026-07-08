ARNHEM (ANP) - Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award voor de beste coach van het afgelopen Eredivisieseizoen gewonnen. De 54-jarige trainer van NEC was samen met Anthony Correia (voorheen Telstar, nu FC Utrecht) en Peter Bosz van PSV genomineerd. Bosz mocht de prijs de afgelopen twee jaar in ontvangst nemen.

Schreuder kreeg de award uitgereikt door Guus Hiddink tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres op Papendal. Alle coaches in het betaald voetbal en de bondscoach mochten hun stem uitbrengen.

Schreuder leidde NEC in zijn eerste seizoen in Nijmegen naar een historische derde plaats in de Eredivisie, waarmee hij een plek in de derde voorronde van de Champions League veiligstelde. Het betekende de hoogste klassering in de clubgeschiedenis van NEC. Ook stond de Barnevelder dit seizoen met zijn ploeg in de finale van de KNVB-beker die met 5-1 werd verloren van AZ.