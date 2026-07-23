Ajax begint met teruggekeerde Blind aan uitduel met Vojvodina

NOVI SAD (ANP) - Daley Blind begint met Ajax om 20.00 uur aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Hij vormt in het Servische Novi Sad een defensie met Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Owen Wijndal en doelman Maarten Paes.

Blind keerde afgelopen maand terug bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Girona. Ajax gaf deze zomer bijna 30 miljoen euro uit aan Marco Leonardo en Caio Henrique. Maar de spits en linksback uit Brazilië ontbreken in de basisformatie van de nieuwe Spaanse trainer Míchel. Mogelijk debuteren ze als invaller voor hun nieuwe club.

Davy Klaassen, Oscar Gloukh en Youri Regeer zijn de middenvelders van Ajax. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Godts vormen de voorste linie.

Beide ploegen treffen elkaar volgende week in de Johan Cruijff ArenA.