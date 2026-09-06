Koning Abdullah van Jordanië is woensdag aanwezig bij de uitvaart van de Noorse koning Harald. Dat heeft het Jordaanse hof bevestigd aan het Noorse persbureau NTB.

Koning Harald en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Dat was het laatste uitgaande staatsbezoek van de Noorse vorst.

De staatsbegrafenis van Harald vindt woensdag 9 september plaats in de Domkerk in Oslo. Koningshuizen vanuit heel Europa zijn tijdens de plechtigheid vertegenwoordigd. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af.