Journalist maakte zonder toestemming foto van Høiby

De foto die een journalist donderdagochtend in het Rikshospitalet in Oslo maakte van Marius Borg Høiby, zoon van kroonprinses Mette-Marit, krijgt mogelijk nog een staartje. Volgens het ziekenhuis had dagblad Vårt Land geen toestemming om binnen foto's te maken.

"Dit is een regel die te allen tijde geldt", zegt een woordvoerder tegen het Noorse medium Medier24. "Als je binnen in het ziekenhuis wilt fotograferen, moet dat in overleg gebeuren onder begeleiding van de afdeling communicatie, en moet er een afspraak zijn met degene die je wilt fotograferen. Het is niet toegestaan om zomaar door het ziekenhuis te lopen om foto's te maken."

Vårt Land-hoofdredacteur Bjørn Kristoffer Bore zegt dat er contact was met ziekenhuispersoneel voordat de bewuste foto werd gemaakt. "Daarna is ons verzocht het gebouw te verlaten. Dat hebben we gedaan."

Høiby zit sinds juli thuis in voorarrest op het kroonprinselijke landgoed Skaugum. Hij staat onder elektronisch toezicht en mag in principe alleen voor werk of school zijn woning verlaten. Ook voor ziekenbezoek mag hij de deur uit.