Premier Støre herdenkt 'toegewijde prinses Astrid'

De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft vrijdag de Noorse koninklijke familie gecondoleerd met het verlies van prinses Astrid. Tegelijkertijd maakte hij bekend dat de 94 jaar geworden prinses een staatsbegrafenis krijgt, meldt persbureau NTB.

"Ik herinner me prinses Astrid als een bekwame, toegewijde en betrokken vertegenwoordiger van het koningshuis tot het bittere einde. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar haar naaste familie en naar de koninklijke familie, die een geliefd lid is verloren", zei Støre.

"Ik denk terug aan de vele ontmoetingen die ik met haar heb gehad, recentelijk nog tijdens de uitvaart van koning Harald, waarbij ze aanwezig was in de Domkerk van Oslo en de paleiskapel."

De foto's van Astrid die bij de kist van haar jongere broer Harald waakte, gingen afgelopen week de hele wereld over. Op de beelden zat ze in haar rolstoel bij de kist van haar overleden broer. Ook deelde het hof een foto van Astrid die voor het raam van het Koninklijk Paleis naar de grote bloemenzee op het plein keek.