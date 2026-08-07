AUCKLAND (ANP/RTR) - De Engelse voetbalster Lucy Bronze (34) steunt een jaar voor het WK voetbal in Brazilië een boycot van Europese speelsters van FIFA-competities. Daarmee schaart de speelster van Chelsea zich achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Ik denk dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen. En aan wat het beste is voor onze sport. Als dat betekent dat we sommige competities moeten boycotten, dan moet dat gebeuren", aldus Bronze in aanloop van een oefenduel met Chelsea in Nieuw-Zeeland tegen Auckland.

Volgens Bronze is het van belang het voetbal op de lange termijn te beschermen. "Het is belangrijk voor alle meisjes en jongens die na ons komen om ervoor te zorgen dat de sport zich over de komende decennia verder ontwikkelt. Het gaat niet alleen om morgen", stelde de international van Engeland.

Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA waardoor de boycot in stand blijft. Engeland speelt net als Nederland in oktober kwalificatiewedstrijden voor het WK.