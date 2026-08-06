Koning Felipe van Spanje heeft voorafgaand aan zijn reis naar Colombia een ontmoeting gehad met Juan Jesús Vivas, de burgemeester van Ceuta. Vivas werd ontvangen op het Marivent-paleis op Mallorca en sprak met de koning over de situatie in de Spaanse exclave bij Marokko, waar vorige week tienduizenden migranten binnendrongen.

Vivas zei na afloop dat Felipe Ceuta naar verwachting snel zal bezoeken. Hij kon echter nog niet zeggen wanneer. "De koning is vastbesloten om Ceuta te bezoeken, dat is een belofte die hij heeft gedaan", onthulde hij na de audiëntie. De koning heeft Ceuta sinds zijn troonsbestijging nog niet bezocht. Zijn voorganger en vader koning Juan Carlos deed dat tijdens zijn regeerperiode één keer, in 2007.

De burgemeester zei ook dat hij met "een gerust hart" weer vertrok. "Het was een bemoedigend gesprek, omdat de koning warmte, steun en moed heeft uitgesproken voor alle inwoners van Ceuta tijdens een van de zwaarste momenten uit de recente geschiedenis van onze stad."

Koning Felipe liet zich de afgelopen week verschillende keren informeren over Ceuta. Hij zei eerder dat hij de gebeurtenissen "met grote zorg en verontwaardiging" volgde. Bij hun poging Ceuta te bereiken kwamen tientallen mensen om het leven.