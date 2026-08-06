FC Twente zet grote stap naar play-offs Conference League

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft donderdag in de derde voorronde van de Conference League een grote stap gezet naar de play-offs, de laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi. In Enschede werd met 6-0 gewonnen van FC DAC 1904 uit Slowakije.

De return is op 13 augustus in het Slowaakse Dunajská Streda. Als Twente het tweeluik wint volgt een play-off tegen het Oekraïense Dynamo Kyiv of FK Qarabağ uit Azerbeidzjan.

FC Twente begon voortvarend aan de wedstrijd tegen de nummer 2 van Slowakije van afgelopen seizoen. Daan Rots zette de thuisploeg al in de 7e minuut op voorsprong. Van dichtbij kopte hij raak na een voorzet van Sondre Ørjasæter. Vier minuten later verdubbelde Marko Pjaca de voorsprong van Twente met een laag schot van buiten het strafschopgebied. Wout Weghorst werd kort voor rust behandeld aan een hoofdwond nadat hij een elleboog tegen zich aankreeg in een kopduel in een verder incidentloze eerste helft.

Na rust bleef Twente de dominante partij. In de 49e minuut maakte Daouda Weidmann de 3-0. Na een combinatie met Ørjasæter kon hij eenvoudig binnenschuiven in de rechterhoek. Enkele minuten later tikte Max Bruns een vrije trap van Weidmann bij de tweede paal binnen. De 5-0 kwam op naam van Ramiz Zerrouki. Na een hoekschop kwam de bal voor zijn voeten en schoot hij van buiten het strafschopgebied raak. Aanvoerder Robin Pröpper kopte uit een hoekschop de zesde Twentse goal binnen.