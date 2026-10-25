Koningin Letizia glijdt uit op vissersboot

Koningin Letizia van Spanje heeft zaterdag een lelijke val gemaakt tijdens een bezoek aan het Noord-Spaanse Llanes. De vorstin gleed uit bij het verlaten van een vissersboot, is te zien op videobeelden.

Volgens Spaanse media gebeurde het incident toen Letizia uit de kajuit kwam gelopen. Een man snelde meteen naar de koningin toe en hielp haar weer overeind. Dochters Leonor en Sofía waren getuige van de val. Echtgenoot koning Felipe heeft het waarschijnlijk niet gezien. Op de video's is te zien dat hij al van de boot stapte.

Het gezin was in de regio in verband met verschillende evenementen rond de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen.