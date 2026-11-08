De Noorse koning Haakon heeft zondag de marathon Nice-Cannes in Zuid-Frankrijk uitgelopen. De 53-jarige koning legde de 42,195 kilometer af in 4 uur, 43 minuten en 1 seconde. Dat meldt onder meer het Noorse persbureau NTB.

Haakon eindigde daarmee op plaats 8961. Ook zijn dochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, deed mee aan de wedstrijd. De Noorse zender TV2 deelde beelden waarop de twee naast elkaar rennen, op ongeveer 500 meter van de finish. Een officiële eindtijd van Ingrid Alexandra is niet bekend.

Haakon had zich ingeschreven onder de naam Haakon Magnus en zijn dochter onder haar naam Ingrid Alexandra.