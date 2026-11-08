UTRECHT (ANP) - NEC heeft tegen FC Utrecht de derde competitiezege van het seizoen geboekt. De club uit Nijmegen van coach Dick Schreuder was met 3-2 te sterk in Stadion Galgenwaard in Utrecht.

Het is de eerste zege in negen Eredivisieduels voor NEC. De laatste zege, 1-3 bij PEC Zwolle, was eind augustus. Door de overwinning passeert NEC FC Utrecht op de ranglijst. NEC heeft 14 punten en staat elfde. FC Utrecht heeft na de zesde nederlaag 12 punten en staat veertiende.

Na kansen aan beide kanten opende Kevin Kers na ruim een half uur de score voor NEC. Op aangeven van Mitchel Bakker kopte hij binnen. Enkele minuten later schoot Dušan Tadić vanaf de rand van het zestienmetergebied raak. De spelers van FC Utrecht zochten onder een fluitconcert de kleedkamer op.

In de tweede helft zocht de thuisploeg de aanval. Na een voorzet vanaf rechts van Ángel Alarcón schoof Yoann Cathline de bal binnen. Tadić bracht de marge echter nauwelijks een minuut later terug naar twee treffers. Utrecht gaf niet op en via een voorzet van Nordin Amrabat kopte Dani de Wit de tweede goal van Utrecht langs doelman Gonzalo Crettaz. Utrecht zocht naar de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot scoren.