Koning laat zich bijpraten over natuurbrandgevaar

Koning Willem-Alexander brengt begin volgende maand een bezoek aan het dorp Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug. Hij laat zich daar bijpraten over het gevaar en de bestrijding van natuurbranden, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag aangekondigd.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met langere periodes van droogte waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Zo braken dit voorjaar meerdere grote natuurbranden uit in onder meer Gelderland en Noord-Brabant. Een brand bij 't Harde was pas na dagen onder controle.

In Austerlitz is door inwoners het initiatief genomen om een vluchtplan te ontwikkelen, informatieavonden te organiseren en oefeningen te houden. Ze worden daarin geholpen door de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente Zeist. De koning spreekt onder meer met de initiatiefnemer van de bosbrandgroep, lokale bewoners en een aantal brandweerlieden. Ook ontmoet hij vertegenwoordigers van verschillende partijen die op lokaal, regionaal en landelijk niveau betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van bosbranden.