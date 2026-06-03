ROTTERDAM (ANP) - Frenkie de Jong heeft ondanks de verrassende nederlaag in een oefenwedstrijd tegen Algerije (0-1) nog altijd "heel veel vertrouwen" in een goed wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Dat zei de reserveaanvoerder van Oranje in De Kuip.

"We zijn teleurgesteld in het resultaat, dit is niet waar je op hoopt. Maar het is niet dat we in zak en as zitten", aldus De Jong, die Nederland voor rust veel kansen zag missen. "In de tweede helft werden we wat slordiger aan de bal en krijgen we het doelpunt zelf tegen."

De Jong moest het EK van twee jaar geleden in Duitsland aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. "Ik voel me nu goed en fit en heb zin in het WK. Deze uitslag kunnen we niet meer veranderen. We moeten weer vooruitkijken."