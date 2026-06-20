Brobbey maakt in veertiende interland tweede en derde doelpunt

HOUSTON (ANP) - Brian Brobbey heeft in zijn veertiende interland voor het Nederlands elftal zijn tweede en derde doelpunt als international gemaakt. De spits van Sunderland opende in de groepswedstrijd tegen Zweden op het wereldkampioenschap in de vijfde minuut de score op aangeven van Cody Gakpo. In de zeventiende minuut verdubbelde hij de voorsprong. Dit keer gaf Denzel Dumfries de assist.

Brobbey maakte zijn eerste doelpunt in november 2024 tegen Bosnië en Herzegovina.

Bondscoach Ronald Koeman gaf tegen Zweden de voorkeur aan Brobbey gezien de beperkte ruimte die hij in aanvallend opzicht tegen de Zweden verwachtte. Crysencio Summerville verdween uit het basiselftal.

Het vroege doelpunt in het Houston Stadium werd op de tribunes gevierd door onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino zitten.