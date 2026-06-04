SCHIPHOL (ANP) - Het Nederlands voetbalelftal is onderweg naar de Verenigde Staten. Het KLM-vliegtuig vertrok even na 16.30 uur, iets later dan gepland, vanaf Schiphol naar New York. Volgende week begint het wereldkampioenschap in de VS, Canada en Mexico.

Op het platform had zich naast media ook personeel verzameld om Oranje uit te zwaaien en vooral foto's te maken. Bondscoach Ronald Koeman ging als een van de eersten aan boord en zwaaide nog even. De rest van de selectie ging vrijwel zonder om te kijken het vliegtuig in, waar ze bij de ingang werden verwelkomd door de piloten.

Aan boord van het toestel - een Boeing 787-10 met de toepasselijke naam Orange Blossom - zijn volgens een woordvoerster van KLM een kleine zeventig passagiers. Onder hen de selectie en de technische staf. KLM koos voor dit vliegtuig om het comfort. "In dit toestel zijn de meeste stoelen in business class- en premium comfort", aldus de woordvoerster.