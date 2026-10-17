Leah Behn danst zaterdag voor overleden vader

Leah Behn, een nichtje van de Noorse koning Haakon, draagt haar dansoptreden van zaterdagavond op aan haar overleden vader. "Vanavond dans ik voor iedereen die iemand heeft verloren van wie ze zielsveel hielden", schrijft de dochter van prinses Märtha Louise op Instagram. Behn is zaterdag opnieuw te zien in Skal vi danse, de Noorse versie van Dancing with the Stars.

"Dat onbeschrijfelijke gevoel als je hoort dat datgene waar je het allerbangst voor was, echt is gebeurd. Vanavond dans ik om te laten zien dat het beter kan worden en dat je zwaarste periodes niet hoeven te bepalen wie je bent", vervolgt de 21-jarige Behn, die zaterdag voor de vierde week te zien is bij de danswedstrijd. Haar vader Ari Behn, die zelf uit het leven stapte, overleed in 2019. Bij het bericht deelt ze een oude foto waarop ze samen met haar vader staat. "Ik stuur liefde naar iedereen die zich hierin herkent. Samen staan we sterker", sluit ze af.

Ari Behn was van 2002 tot 2007 getrouwd met Märtha Louise, de dochter van de onlangs overleden koning Harald. Na chronische depressiviteit overleed hij op 44-jarige leeftijd.