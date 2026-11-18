Prinses Märtha Louise heeft woensdag op Instagram een liefdevolle boodschap gedeeld voor haar echtgenoot Durek Verrett, ter gelegenheid van zijn 52e verjaardag. De zus van de Noorse koning Haakon schrijft onder meer hoe dankbaar ze voor hem is. "We hebben al heel wat meegemaakt en er staat ons nog meer te wachten, maar ik ben zo blij dat ik aan je zijde mag staan", aldus de prinses.

"Wat mensen ons ook voor de voeten werpen, we blijven standvastig. Ik hou meer van je dan ik kan zeggen", deelt ze onder een foto waarop Verrett met ballonnen te zien is. Haar echtgenoot reageert met lovende woorden voor zijn echtgenote. "Je bent de beste vrouw die er is", schrijft hij.

De relatie tussen Märtha Louise en Verrett zorgde in Noorwegen jarenlang voor ophef door omstreden uitspraken van de Amerikaan. Verrett noemt zichzelf sjamaan en zei onder meer kanker te kunnen genezen. Het koppel trouwde uiteindelijk in de zomer van 2024 in het Noorse Geiranger.