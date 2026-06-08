Medeleven voor Harald en Sonja tijdens provinciebezoek

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen zetten, ondanks de zorgwekkende gezondheidstoestand van hun schoondochter kroonprinses Mette-Marit, deze week gewoon hun werkzaamheden voort. Ze zijn op bezoek in de provincie Nordland, waar Sonja maandag in Bodø een kunstwerk onthulde. Ook daar bleef het nieuws rondom Mette-Marit niet onbesproken, meldt het Noorse persbureau NTB.

De plaatselijke burgemeester nam tijdens een speech van de gelegenheid gebruik om zijn medeleven richting de koninklijke familie uit te spreken. "Namens de inwoners van Bodø wil ik steun betuigen en warme groeten sturen aan de koninklijke familie in deze moeilijke tijd", zo zei hij.

Harald en Sonja bezoeken dinsdag de gemeente Beiarn, waarmee ze weer een gemeente kunnen afstrepen waar ze nog niet zijn geweest tijdens een officieel bezoek. Na dinsdag hoeft het koningspaar er nog maar vier om zijn doel om alle 357 Noorse gemeenten te bezoeken te voltooien.