Zuid-Afrikaan Zwane 3 duels geschorst na rood in openingsduel WK

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Zuid-Afrikaanse middenvelder Themba Zwane is door de FIFA voor drie wedstrijden geschorst vanwege een overtreding die hij maakte op het WK voetbal. In de openingswedstrijd tegen Mexico (2-0 voor de Mexicanen) maakte Zwane een slaande beweging richting verdediger Roberto Alvarado, waarvoor hij rood kreeg.

Door de schorsing mist Zwane (36) niet alleen het groepsduel met Tsjechië van donderdag, maar ook de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea en een eventuele wedstrijd in de knock-outfase van het toernooi. Zwane speelt in de nationale competitie van Zuid-Afrika voor Mamelodi Sundowns, waarmee hij in mei de Afrikaanse Champions League won.