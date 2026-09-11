De vrijdag overleden prinses Astrid van Noorwegen heeft "een uitzonderlijke bijdrage" geleverd aan Noorwegen en het koningshuis. Dat zegt parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani in een reactie op haar overlijden. De 94 jaar geworden prinses diende onder vier koningen.

"Haar inzet voor het koningshuis en voor Noorwegen werd omvangrijker en langduriger dan ze als jonge vrouw waarschijnlijk had voorzien", stelt Gharahkhani tegenover persbureau NTB. Astrid kreeg al op 22-jarige leeftijd een rol als 'first lady' toen haar moeder, kroonprinses Märtha, overleed. "Noorwegen is een memorabele en hooggewaardeerde prinses verloren, maar het koningshuis is een familielid kwijtgeraakt."

Gharahkhani heeft namens het hele parlement zijn condoleances overgebracht aan de familie.