Dembélé leidt Fransen naar groepswinst op WK met zege op Noren

FOXBOROUGH (ANP) - Frankrijk is mede door een hattrick van Ousmane Dembélé op het WK voetbal door de zege op Noorwegen groepswinnaar geworden. De Fransen wonnen in het Boston Stadium in Foxborough met 4-1 van de Noren, die desondanks als tweede eindigen in de groep.

Frankrijk heeft 9 punten uit drie duels en treft in de tweede ronde een nummer 3 uit een andere groep. De Noren waren met 6 punten ook al zeker van de volgende ronde. Noorwegen treft in de tweede ronde Ivoorkust, dat als tweede eindigde in groep E.