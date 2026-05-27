Doelman Neuer mist oefenduel van Duitsland met Finland

MÜNCHEN (ANP) - Manuel Neuer mist zondag de oefenwedstrijd van Duitsland tegen Finland. De 40-jarige doelman is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure.

Neuer nam na het EK van 2024 in eigen land na 124 interlands afscheid van de nationale ploeg en speelde sindsdien geen interland meer. Hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Bayern München en werd ook door bondscoach Julian Nagelsmann opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Oliver Baumann verdedigt zondag het doel van Duitsland tegen Finland.