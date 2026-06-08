NEW YORK (ANP) - Ronald Koeman verwijt Arsenal niet dat die club Jurriën Timber vorige week zaterdag een uur heeft laten spelen in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. "Ik neem ze niets kwalijk", zei de bondscoach van het Nederlands elftal maandag vlak voor de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. "Het was een finale, maar het heeft niet geholpen."

Timber voegde zich donderdag bij de WK-selectie, maar bleek onvoldoende hersteld van een liesblessure. "We hebben gisteravond en zelfs vanochtend nog met hem gezeten", vertelde Koeman aan de NOS. "Als hij maar één wedstrijd had moeten spelen, dan was het misschien nog gelukt. Maar op een eindtoernooi speel je na een paar dagen weer. Hij heeft nog steeds klachten en dat verbetert niet."

Het grootste WK ooit duurt tot en met 19 juli, maar Koeman wilde niet wachten op Timber. "Zonder hem heb ik maar zeven verdedigers. Dat is te weinig. Daarom hebben we Lutsharel Geertruida opgeroepen. Hij stond op de reservelijst en was tot en met afgelopen woensdag bij onze groep."