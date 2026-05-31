Prins Pieter-Christiaan tevreden na loop ondanks korte nacht

Prins Pieter-Christiaan heeft zondag tien kilometer hardgelopen tijdens de Royal Ten in Den Haag, maar had vanwege een korte nacht "niet te veel ambitie". Hoewel de loop anders verliep dan gehoopt, blikt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven "op zich tevreden" terug op het evenement.

De prins schrijft op Instagram dat de eerste vijf kilometer "steady", maar "iets onder schema" verliepen. Vervolgens kreeg de prins last van de klinkers. "Plaatschoenen zijn fijn, maar op zo'n ondergrond bij vermoeidheid helpt het niet om tempo vast te houden", deelt hij met zijn volgers.

Pieter-Christiaan wist naar eigen zeggen bij het Malieveld "de gang er weer in" te krijgen, maar had te veel tijd verloren om onder de 41 minuten te eindigen. "Op zich tevreden na latertje gisteren (had daarom niet te veel ambitie)", concludeert de neef van koning Willem-Alexander ten slotte.

De prins staat bekend als ervaren hardloper. In 2024 voltooide hij de marathon van Berlijn en een jaar later liep hij ook de marathon van Rotterdam uit. Eerder dit jaar waagde hij opnieuw een poging in Rotterdam, maar moest hij na 18 kilometer afhaken vanwege lichamelijke klachten.