Prinses Eugenie feliciteert zoon Ernest met derde verjaardag

Prinses Eugenie heeft haar jongste zoon Ernest op Instagram gefeliciteerd met zijn derde verjaardag. De dochter van de voormalige prins Andrew en Sarah Ferguson deelt er ook een reeks foto's bij.

"Van harte gefeliciteerd met je derde verjaardag, mijn tijgerliefhebbende, pet-dragende, altijd knuffelende, stoere gouden jongen Ernie", schrijft de prinses in het bericht. "Je brengt elke ruimte tot leven met je diepe stem en aanstekelijke glimlach." De fotoserie toont onder meer beelden waarop te zien is hoe Ernest met ballonnen speelt en zijn moeder een kus op haar mond geeft.

Ernest werd geboren op 30 mei 2023 en is de tweede zoon van prinses Eugenie en Jack Brooksbank. Eerder deze maand maakte het paar bekend in verwachting te zijn van een derde kind.