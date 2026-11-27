ALKMAAR (ANP) - Trainer Leeroy Echteld van AZ kan zondag voor het uitduel met PEC Zwolle weer beschikken over Mexx Meerdink en Elijah Dijkstra. De spits en de verdediger ontbraken donderdag tijdens de met 4-2 gewonnen wedstrijd in de Europa League bij Sparta Praag.

Echteld gaf een dag na het duel in Praag op de clubsite aan dat Meerdink en Dijkstra deze week een goed trainingsprogramma achter de rug hadden en bij de wedstrijdselectie voor zondag zitten. De overige spelers hebben de Europese wedstrijd goed doorstaan.

AZ stond tegen Sparta Praag bij rust met 2-0 achter, maar wist de wedstrijd nog om te draaien. "Als je de wedstrijd zo weet om te buigen, dan kan je alleen maar trots en blij zijn", zei Echteld, die nog wel met zijn spelers praat over de valse start. "Het moet ook vanuit henzelf komen dat ze iets scherper starten. En dat ze het zich dan niet zo laten overkomen."

AZ bezet de vierde plaats in de Eredivisie, PEC Zwolle is de nummer 11.