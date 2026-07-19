Mbappé topscorer van WK 2026 en WK-topscorer aller tijden

MIAMI (ANP) - Kylian Mbappé (27) is met tien doelpunten topscorer van het WK voetbal geworden. Lionel Messi (39), die in de WK-finale op zondag niet tot scoren kwam, eindigde met acht treffers op de tweede plaats. Spanje won de finale met 1-0 na verlenging van Argentinië door een doelpunt van Ferran Torres.

De Engelsman Jude Bellingham (23) en de Noor Erling Haaland (25) maakten allebei zeven doelpunten.

Mbappé is met 22 WK-treffers nu ook topscorer aller tijden. De Franse spits verbeterde zaterdag in de strijd om de derde plaats het record van Messi, die 21 keer op een WK voetbal scoorde.