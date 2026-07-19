LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Mbappé topscorer van WK 2026 en WK-topscorer aller tijden

20 jul , 00:50Voetbal
anp200726005 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
MIAMI (ANP) - Kylian Mbappé (27) is met tien doelpunten topscorer van het WK voetbal geworden. Lionel Messi (39), die in de WK-finale op zondag niet tot scoren kwam, eindigde met acht treffers op de tweede plaats. Spanje won de finale met 1-0 na verlenging van Argentinië door een doelpunt van Ferran Torres.
De Engelsman Jude Bellingham (23) en de Noor Erling Haaland (25) maakten allebei zeven doelpunten.
Mbappé is met 22 WK-treffers nu ook topscorer aller tijden. De Franse spits verbeterde zaterdag in de strijd om de derde plaats het record van Messi, die 21 keer op een WK voetbal scoorde.
loading

Loading