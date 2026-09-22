In de spotlight: Esther Goos van Scooperz, ontwikkelt Creator Academy voor de nieuwe generatie creators

Esther Goos, oprichter van influencer marketingbureau Scooperz, ziet de creator economy volwassen worden. Daarom ontwikkelde ze de Creator Academy, een zes maanden durend programma waarmee creators niet alleen beter leren omgaan met social media, maar zich ook als ondernemer kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd groeit Scooperz internationaal, met inmiddels een kantoor in Parijs. “We staan heel erg voor de democratisering van advertising.”

Van uitleggen wat een hashtag is tot een internationaal influencer marketingbureau: Esther Goos is al vijftien jaar actief in een wereld die voortdurend verandert. Toen zij begon, moesten merken nog overtuigd worden van de waarde van social media. Inmiddels is influencer marketing een volwassen industrie en verschuift de aandacht steeds meer naar de creator als ondernemer. Met de Creator Academy spelen ze in op die ontwikkeling. Scooperz wil creators niet alleen koppelen aan merken, maar hen ook helpen om hun eigen onderneming verder op te bouwen.

“We hebben inmiddels zoveel kennis over wat scoort op social media, wat werkt, maar ook hoe je dat kunt verbinden aan je persoonlijkheid.”

ReadysetStudio door Vnieuws

Van creator naar ondernemer

De Creator Academy duurt zes maanden en is ontwikkeld voor creators die bij Scooperz in management zitten en die hun bedrijf verder willen ontwikkelen. Het programma gaat verder dan alleen de vraag welke content goed scoort. Ook persoonlijkheid, zakelijke ontwikkeling, merkconnecties en het opbouwen van een duurzame creator business komen aan bod.Scooperz selecteert creators die potentie hebben, een eigen community hebben opgebouwd en iets authentieks en onderscheidends te vertellen hebben.Volgens Goos is dat een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van influencer marketing. Creators zijn niet langer alleen het gezicht van een campagne, maar kunnen zelf uitgroeien tot ondernemers met een eigen merk, bedrijf en community.

Van pionier naar internationaal bureau

Goos zag de mogelijkheden van social media al vroeg. Samen met haar vader ging ze in 2010 naar een event in Amerika over contentmarketing, waar werd gesproken over de mogelijkheden van internet, Google en Twitter om kennis te delen.

“Je kon in één keer met iedereen praten. Dat was toen echt nieuw. Ik vond dat heel fascinerend.” Ze zag hoe terughoudend veel bedrijven nog waren en besloot die ruimte te benutten. Vanuit haar ervaring en netwerk ontstond Scooperz.Inmiddels is het bureau internationaal actief. Na een trade mission werd Parijs gekozen als eerste buitenlandse locatie. In april opende daar het nieuwe kantoor.De ambitie is groter: Scooperz wil niet alleen merken uit de Benelux bedienen, maar ook Europese en Noord-Amerikaanse klanten.

Van één influencer naar meerdere communities

Volgens Goos is ook de manier waarop merken influencers inzetten sterk veranderd.“Bijna geen enkele campagne bevat eigenlijk één influencer. Om meer massa te bereiken, moet je naar meerdere communities.”De reden is simpel: iedereen heeft een andere social feed en volgt andere mensen. Om een doelgroep daadwerkelijk te bereiken, moeten merken daarom verschillende communities aanspreken.Daarmee verschuift influencer marketing van one-to-many naar many-to-many.Een campagne kan bestaan uit meerdere creators, ieder met een eigen publiek en eigen invalshoek. Daarnaast kan Scooperz content ontwikkelen en communities begeleiden.

Authenticiteit is geen script

Juist bij die ontwikkeling blijft authenticiteit volgens Goos cruciaal.“Traditionele reclame is scripted. Influencers zijn guided.”Een creator krijgt een briefing en duidelijke kaders, maar moet ruimte houden voor een eigen stem en mening. Zodra alles wordt voorgeschreven, verdwijnt volgens Goos juist de kracht van influencer marketing.Ook de match tussen merk en creator moet kloppen. Een influencer die jarenlang zegt een bepaald product nooit te gebruiken, is volgens haar geen geloofwaardige ambassadeur voor dat product.“Het moet aan beide kanten kloppen.” Scooperz kijkt daarom niet alleen naar bereik, maar vooral naar de combinatie van persoonlijkheid, community, geloofwaardigheid en merk.

Wanneer wordt invloed werk?

De professionalisering van influencer marketing brengt ook nieuwe vragen met zich mee. Bijvoorbeeld rond kinderen die onderdeel worden van content van familie-influencers.Goos ziet daar een duidelijke parallel met ouders langs een sportveld. Wanneer is iets nog leuk en wanneer wordt het werk?“Je weet nooit: wanneer is het plezier? Wanneer is het werken?”Volgens haar is dat een grens waar iedere ouder goed over zou moeten nadenken. Tegelijkertijd ziet ze dat het lastig is om daar objectieve regelgeving voor te maken.

Samenwerken met je dochter

Binnen Scooperz is de ontwikkeling van de volgende generatie niet alleen een zakelijke kwestie. Goos haar dochter werkt inmiddels tien jaar binnen het bedrijf en houdt zich bezig met new business en internationale brand partnerships.Toch is het voor Goos geen vanzelfsprekendheid dat haar dochter het bedrijf later moet overnemen.“Ik geloof heel erg in doen wat je zelf het leukst vindt en wat past. Zowel voor mezelf als voor haar.”Moeder en dochter verschillen bovendien van karakter.

Vrijheid geven is ook loslaten

Tijdens een zakelijke reis naar Los Angeles maakte Goos indruk met de manier waarop ze haar dochter tijdens een zakelijke meeting de ruimte gaf om Scooperz te vertegenwoordigen. Niet als dochter, maar als professional.Volgens Goos is dat iets wat ze zelf ook heeft moeten leren. "In het begin wilde ik overal mijn stempel op drukken. Nu geeft ze haar dochter en team vooral ruimte vanuit vertrouwen in hun expertise. "

Niet alleen influencers worden creators

Volgens Goos wordt de creator economy bovendien steeds breder. Niet alleen professionele influencers zijn zichtbaar op social media. Ook ondernemers, directeuren en professionals delen steeds vaker hun werk en expertise.Waar influencers vroeger vooral entertainers waren, ziet Goos nu steeds meer mensen die hun vak onderdeel maken van hun online verhaal.“Mensen willen ondernemers volgen, maar ook mensen in beroepen.”Een kijkje achter de schermen van een bedrijf, beroep of expertise kan volgens haar minstens zo interessant zijn als traditionele entertainmentcontent.Niet iedereen hoeft daarbij alles te delen. Zichtbaarheid en privacy kunnen volgens Goos prima naast elkaar bestaan.“Je kunt altijd dingen privé houden. Hoe zichtbaar je ook bent.”

De toekomst van Scooperz

Voor Scooperz ligt de volgende stap in verdere internationale groei. Parijs is het begin van die beweging.Maar Goos kijkt verder dan alleen de groei van haar eigen bureau. Ze wil bedrijven helpen om nieuwe vormen van marketing te begrijpen en op grotere schaal toe te passen. Tegelijkertijd wil ze creators helpen om hun eigen potentieel te benutten.“Scooperz staat heel erg voor de democratisering van advertising.”De Creator Academy past precies binnen die visie: niet alleen influencers inzetten voor merken, maar investeren in de mensen achter de content.Van de eerste hashtags tot een internationaal bureau en een nieuwe generatie creators die zich ontwikkelt tot ondernemer: Esther Goos heeft de ontwikkeling van social media van dichtbij meegemaakt. En met de Creator Academy probeert ze alvast mee te bouwen aan wat er daarna komt.Bekijk en beluister videopodcast met Esther Goos en ontdek hoe zij met Scooperz de toekomst van influencer marketing en de creator economy vormgeeft.

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