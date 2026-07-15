William bedankt Engeland na WK-verlies voor 'geweldig toernooi'

Prins William is, ondanks dat Engeland de finale van het WK-voetbal niet heeft gehaald, trots op iedereen die voor "een geweldig toernooi" heeft gezorgd. Woensdagavond verloor Engeland in de halve finale met 2-1 van Argentinië.

De zoon van koning Charles zegt "kapot" te zijn na het verlies. "Engeland, jullie hebben alles gegeven en we zijn allemaal zo trots op jullie. Bedankt aan iedereen op en naast het veld voor een geweldig toernooi", schrijft William op Instagram Stories. "De vechtlust en het doorzettingsvermogen die jullie hebben getoond, hebben ons allemaal geïnspireerd. Het meest complete Engelse team ooit in een toernooi. Houd jullie hoofd hoog."

Engeland stond in 1966, toen het wereldkampioen werd, voor het laatst in de WK-finale. Argentinië, de regerend wereldkampioen, treft zondag in New Jersey regerend Europees kampioen Spanje. Dat won dinsdagavond met 2-0 van Frankrijk. Koning Felipe zit zondag met zijn gezin op de tribune, werd eerder bekendgemaakt. Engeland speelt zaterdag in de troostfinale tegen Frankrijk.