Uitschakeling komt hard aan bij Engelse aanvoerder Kane

ATLANTA (ANP/RTR) - De uitschakeling in de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal kwam woensdag hard aan bij de Engelse aanvoerder Harry Kane. "Ik baal er enorm van, voor de jongens, voor iedereen. We hebben het grootste deel van de wedstrijd goed gespeeld. We konden het gewoon niet volhouden. We hebben zo hard gewerkt om hier te komen", sprak de spits na de nederlaag in Atlanta tegen Argentinië.

Engeland kwam in de 55e minuut op voorsprong via Anthony Gordon, maar dat bleek niet genoeg. Argentinië sloeg in de slotfase nog twee keer toe en won met 2-1. "Op dit niveau is het niet genoeg, dus ik ben er kapot van, echt kapot, omdat we zo hard hebben gewerkt om hier te komen. De jongens hebben alles gegeven: rennen, zweet, bloed, tranen, noem maar op", aldus Kane, die het nog lastig vond om aan te geven wat er in de slotfase misging bij Engeland.