Voetballers Argentinië blijven bondscoach Scaloni verbazen

ATLANTA (ANP/AFP) - De Argentijnse voetbalbondscoach Lionel Scaloni kon kort na afloop van de wedstrijd tegen Engeland nog maar moeilijk geloven dat zijn elftal opnieuw de finale van het wereldkampioenschap had behaald. "Deze groep blijft me verbazen", zei hij in Atlanta na de zege van 2-1. Engeland leidde na 85 minuten nog met 1-0.

Scaloni was niet alleen zijn spelers dankbaar, maar ook de vele Argentijnse fans op de tribune. "Wat de spelers laten zien is indrukwekkend, maar de fans zijn ook geweldig. We zijn werkelijk uniek en dat bedoel ik niet arrogant. Vanuit het diepst van ons hart: deze mensen hebben ons vandaag naar de overwinning geleid."

Argentinië treft zondag in de finale Spanje, dat dinsdag afrekende met toernooifavoriet Frankrijk (2-0). "We gaan natuurlijk proberen te winnen. We gaan alles geven, maar het wordt erg moeilijk", aldus Scaloni, die vier jaar geleden ook al bondscoach was toen de Argentijnen in de finale na strafschoppen afrekenden met Frankrijk.