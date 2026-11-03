ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft een kansloze nederlaag geleden tegen Internazionale (0-3) in de Champions League. De koploper van de Eredivisie kwam technisch, tactisch en fysiek zwaar tekort tegen de huidige nummer 2 van de Serie A.

Feyenoord staat na vier speelronden op 3 punten. Internazionale verdubbelde het puntentotaal naar 6. Beide ploegen verkeerden de afgelopen weken niet in goeden doen. Feyenoord won de laatste drie duels voor de ontmoeting met de kampioen van Italië niet. Internazionale blameerde zich met een nederlaag voor eigen publiek tegen Club Brugge (3-4) en leed zaterdag een pijnlijke nederlaag in de stadsderby met AC Milan (3-1).

Bij Feyenoord zagen ze voor het duel wel een kans tegen Inter. Trainer Cristian Chivu miste belangrijke spelers. De oud-verdediger van Ajax kon geen beroep doen op de geblesseerde Lautaro Martínez, John Stones en Curtis Jones. Alessandro Bastoni zat een schorsing uit voor de twee gele kaarten die hij in het laatste Europese duel met Sjachtar Donetsk kreeg.

Ook zonder die afwezigen was Inter veel beter dan Feyenoord. Yann Bisseck maakte in de achtste minuut de openingstreffer. De oud-speler van Roda JC scoorde nadat Luciano Valente een duel had verloren en Javi López slecht verdedigde. De Spaanse linksback liet zich in de 34e minuut ook zomaar voorbijlopen door Djed Spence. Vervolgens kopte Pio Esposito de bal in het doel: 0-2.

Zo stond Feyenoord voor een bijna onmogelijke opgave in de tweede helft met de 19-jarige Thijs Kraaijeveld in de defensie voor de niet helemaal fitte Tsuyoshi Watanabe. Charles Vanhoutte bleef na rust in de kleedkamer en maakte plaats voor Tobias van den Elshout. Als het even niet loopt bij Feyenoord, dan maakt Anis Hadj Moussa vaak het verschil. De rechtsbuiten merkte echter dat ze in Italië anders verdedigen dan in de Eredivisie. Één keer glipte hij door de defensie van Inter, maar toen bracht doelman Josep Martínez redding.

De hoop van Feyenoord op een inhaalrace vervloog toen Piotr Zieliński in de 54e minuut met een vlammend schot voor de 3-0 tekende. Hij kreeg alle gelegenheid om uit te halen, niemand ving hem op. Trainer Giovanni van Bronckhorst geloofde niet meer in een goed resultaat en dacht al aan de uitwedstrijd van zondag tegen sc Heerenveen.

Givairo Read, Nacho Ferri en López maakten plaats voor Watanabe, Jerayno Schaken en Sem Steijn. Spannend werd het niet meer. Een vierde treffer van Inter werd afgekeurd omdat Esposito buitenspel stond.