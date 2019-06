Nog vier weken voor de zomer begint: zo raak je die hardnekkige kilo’s kwijt

Vanaf juni is het aftellen naar de zomervakantie. Het slechte weer begint meer en meer op de zenuwen te werken, net als die overenthousiaste bazen die vinden dat je in juni dan maar het werk voor drie maanden moet verzetten. Nog een laatste groot project, een slotevenement of al een brainstorming voor de tweede helft van het jaar. Nog even doorbijten, dat weet je, en dan is het lekker onderuitzakken.

Op kantoor wordt het rustig en in gedachten ben je al je koffer aan het pakken met strandkleding. Shorts, t-shirts, bikini… of badpak. Jawel, onmiddellijk sta je weer met beide voeten op de grond want je weet heel goed hoe het zit. Die vervelende extra kilo’s die je zolang hebt kunnen verhullen, zullen schaamteloos opduiken aan het zwembad of op het strand.

Zakt de moed je in de schoenen? Geen nood. Er is nog tijd om deze hardnekkige kilootjes kwijt te raken. Het zal wel een andere aanpak vergen dan het dieet van je plichtsbewuste vriendin die natuurlijk al in het voorjaar begonnen is en nu iets meer ruimte heeft. Jij zal moeten gaan voor de volledige ommekeer. Dat wil zeggen: geen enkele keer zondigen en je doel voor ogen blijven houden. Als je het volhoudt, zal je binnen vier weken triomfantelijk naast jouw vriendin genieten van de zon.

Tip 1: eet minder de eerste week

Het is geen langetermijnoplossing maar als je maar vier weken hebt, is het gewoon aan te raden om je porties flink te verkleinen. Door minder te eten, krimpt je maag en zal je na een week serieus afzien en honger lijden, eraan gewend zijn. Eigenlijk gaat je lichaam in ziektemodus en vraagt het daarom minder voedsel. Vervang vervolgens wat je eet door gezond voedsel. Een komkommer als tussendoortje zal de eerste week niet volstaan voor je maag, maar de tweede en zeker de derde week zal je je wel voldaan voelen en het makkelijk uithouden tot de volgende maaltijd.

Tip 2: geen toegevoegde suikers

Moeten we deze tip nog geven? Jawel, want waarschijnlijk ga je toch zondigen. Nederlanders zijn immers verslaafd aan toegevoegde suikers en dat mag je letterlijk nemen. De kans is groot dat je ontwenningsverschijnselen krijgt, zoals hoofdpijn en lusteloosheid. Gelukkig duurt deze ontwenning maar twee dagen. Nadien zal je je plots veel energieker voelen als voorheen. Snelle suikers peppen je voor even op, maar maken je nadien net minder energiek. Vezels zoals havermout, doen net het omgekeerde. Dit is waarom je met een kommetje havermout veel langer een verzadigd gevoel hebt dan met eenzelfde hoeveelheid suikerrijke cornflakes. Met suikerrijke producen krijg je snel weer honger en zin in snelle suikers.

Tip 3: doe aan krachttraining

Werken met je armen doet je sneller afvallen. Doe elke dag spierversterkende armspieroefeningen. Je kan als gek beginnen pompen of een roeitrainer in huis halen. Doe de strijk deze vier weken zeker zelf. Strijken is de huishoudelijke taak waar je het meest mee afvalt.

Tip 4: drink twee liter water per dag

Geen excuus meer. Neem overal een flesje water mee naartoe. In de wagen, in je handtas, overal moet water liggen. Water doet het vet als het ware wegvloeien. Het zuivert je lichaam. In het begin zal het een hele opgave zijn om deze twee liter naar binnen te krijgen maar je zal na een paar dagen merken dat het vanzelf gaat en je zelfs meer dorst begint te krijgen. Begin de dag met twee glazen water voor het ontbijt.