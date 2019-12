Zo ga jij met meer zelfzorg en minder stress het nieuwe jaar in

Of je nu in een bedrijf, het onderwijs of in de zorg werkt, we hebben allemaal steeds meer met hoge werkdruk te maken. Dit zorgt momenteel voor veel spanning, stress, slaapproblemen en burn-out In 2030 zal een kwart van de werkende mensen uitvallen door stress. Wat ga jij doen om ervoor zorgen dat jij niet bij die kwart hoort? Wij geven vijf tips hoe je in 2020 meer voor jezelf kunt zorgen en meer rust kunt ervaren.

Eén leven

We denken vaak dat ons werk begint als we ook daadwerkelijk het pand of het kantoor binnenlopen. Werk kunnen we echter niet zien als een apart onderdeel van ons leven, omdat ons lichaam bij elke keuze is die we maken, dus ook bij alle keuzes die we thuis maken. Je werkdag begint dus op het moment dat je in de ochtend op staat, en eigenlijk hoe je de avond ervoor naar bed bent gegaan. Zorg ervoor dat je zowel thuis als op je werk goed voor jezelf zorgt, en dat hier geen verschil tussen zit. En dat begint met voldoende nachtrust. Pak je slaap, eer je slaap en ga naar bed wanneer je moe bent, niet omdat de klok zegt dat het tijd is.

Het belang van een rechte rug

We worden sneller moe, zijn makkelijker afgeleid en voelen ons aan het einde van de dag leeg en uitgeput omdat we niet goed bij onszelf blijven gedurende de dag. We absorberen emoties en reacties van anderen. Het is daarom belangrijk om goed op je houding te letten. Zit je rechtop in je stoel of onderuitgezakt? Je bent en blijft veel alerter en bewust in dit moment als je ruggengraat recht is. Corrigeer jezelf, telkens weer, als je wat meer onderuit in je stoel gaat zitten. Zorg dat je observeert op je werk en niet absorbeert. Dit kan door goed op je houding te letten.

Muziek maken

In plaats van te ontspannen achter de televisie of op social media scrollen, wat niet echt ontspannend is, kan je er ook voor kiezen om in je vrije tijd muziek te maken. We luisteren graag naar muziek, wat voor sommige mensen ook rustgevend kan zijn, maar je kan tegenwoordig ook steeds makkelijker muziek maken. Er zijn hier steeds meer tools voor, zoals Chordify, een online muziekeducatieservice, gemaakt voor en door muziek enthousiastelingen, waarmee je songs van YouTube, Deezer, Soundcloud of je privécollectie kan omzetten in akkoorden. Een fijne manier om je hoofd leeg te maken.

Beweging

Zorg dat je voldoende beweegt, en dan gaat het hierbij niet alleen om sporten. Beweeg door de dag heen, op je werk. Zit je vast, voel je spanning, heb je een reactie op iets of iemand of heb je het gevoel dat je hoofd overloopt? Zorg dat je beweegt. Maak een loopje, sta even op om naar iemand toe te lopen of om iets te pakken. Neem voldoende pauze, en dit hoeft niet lang te zijn. Zorg dat je elke dag een wandeling maakt. Het lichaam is niet gemaakt om de hele dag te zitten.

Weet wat je eet en drinkt

Eten en drinken hebben veel meer impact op ons dan we denken. We worden moe van wat we in onze mond stoppen, nerveus, minder helder en bewust. Veel van wat we eten helpt ons niet om vitaal en met energie de dag door te komen. Begin met kleine stapjes door bepaalde voedingsmiddelen uit je dieet te schrappen, waarvan je weet en voelt dat ze je niet ondersteunen. Drink wat minder koffie, eet minder suiker en schrap wat koolhydraten uit je voeding. Een dip na de lunch is niet normaal, dat is een keuze.