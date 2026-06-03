ROTTERDAM (ANP) - Robin Roefs heeft woensdag zijn debuut voor het Nederlands elftal gemaakt. De 23-jarige doelman van Sunderland kwam in de thuiswedstrijd tegen Algerije na rust als vervanger van Bart Verbruggen in het veld.

Roefs is de 35e speler die zijn debuut maakt onder leiding van Koeman. Hans Hateboer was op 23 maart 2018 de eerste en Crysencio Summerville woensdag de 34e.

Van de huidige WK-selectie van het Nederlands elftal heeft nu iedereen minimaal één interland gespeeld. Memphis Depay is met 109 interlands de meest ervaren speler.