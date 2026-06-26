Aanvoerder Van Dijk baalt van tegentreffer uit hoekschop

KANSAS CITY (ANP) - Virgil van Dijk baalde dat het Nederlands elftal ook tijdens het gewonnen groepsduel met Tunesië (3-1) een doelpunt na een hoekschop moest incasseren. "Weer een tegentreffer na een spelhervatting", mopperde de aanvoerder. "Ik werd opnieuw geblokt, dat moeten we beter doen."

Japan maakte in de slotfase van het eerste WK-duel gelijk na een corner (2-2). Ondanks het doelpunt van Tunesië kon Van Dijk leven met een zege en een plek in de zestiende finale tegen Japan.

"We speelden in een mooi stadion met veel fans in het oranje", zei de centrale verdediger, die merkte dat de bal niet goed rolde op de door regen doorweekte grasmat. "De bal stuiterde snel door, dat is niet makkelijk. Maar het is iets wat we moeten verbeteren als we een verdedigende ploeg kapot willen spelen."

Marokko kiest normaal gesproken vaker de aanval dan Japan, Zweden en Tunesië. "Ik verwacht een geweldig team met voetballende kwaliteiten, maar ook kwetsbaarheden", zei Van Dijk over de tegenstander in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag in het Monterrey Stadium. "Ik heb er heel veel zin in, het zijn mooie wedstrijden om te spelen."