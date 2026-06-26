Koeman: slordige momenten kunnen Oranje de kop kosten

KANSAS CITY (ANP) - Ronald Koeman benadrukte dat het Nederlands elftal tegen Marokko beter moet spelen dan in de poule van het WK. "Ik zag slordige momenten die je de kop kunnen kosten", zei de bondscoach na een zege op Tunesië (3-1) in de laatste groepswedstrijd in Kansas City.

Oranje leidde na zeven minuten met 2-0, na een eigen doelpunt van Tunesië en de derde treffer op het WK van Brian Brobbey. Daarna zag Koeman zijn ploeg terugvallen. "We schakelden een paar keer niet goed om naar achteren", zei hij. "De fase voor rust en de fase na rust was ook niet goed. Er was weinig meer aan de hand toen we daarna het tempo weer omhooggooiden."

"Bij fases vallen we terug en dat mag niet", vervolgde Koeman. "Misschien ligt het aan de tegenstander hoor, dat je geen honderd procent, maar negentig procent geeft met het drukzetten en terugzakken. Dan kunnen ze ook wel voetballen. Je wil natuurlijk een wedstrijd als geheel goed spelen. Daar horen die slordige momenten niet bij. Dat zag je ook al tegen Japan en Zweden. Tegen betere ploegen kan je zo in de problemen komen."

Koeman had genoten van de sfeer in het Kansas Stadium, dat nagenoeg helemaal oranje kleurde. "Het zijn niet allemaal Nederlanders, maar de KNVB heeft dit goed gedaan. Het was alsof we thuis speelden, dat helpt."