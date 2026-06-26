Oranje heeft 11 miljoen dollar op het WK verdiend

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal heeft tot nu toe 11 miljoen dollar (ongeveer 9,68 miljoen euro) verdiend op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Oranje dankt het bedrag aan deelname aan de groepsfase en plaatsing voor de zestiende finales.

Nog nooit was de prijzenpot zo goed gevuld als op dit WK. De 48 deelnemers mogen 655 miljoen dollar verdelen. De winnaar ontvangt een recordbedrag van 50 miljoen dollar.

De KNVB maakt waarschijnlijk niet veel winst op het WK. "Als we wereldkampioen worden, verdienen we 6 miljoen dollar. Als we tweede worden, maken we 2 miljoen dollar verlies", vertelde directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen begin deze maand tijdens een bijeenkomst op het Nederlandse consulaat in New York.

"Bij een ander resultaat spelen we quitte of maken we 1 miljoen euro verlies. Amerika is een heel duur land. Als je de prijzen van de hotels en de vliegtickets ziet. Dat is echt niet normaal. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van geld van de FIFA en komen we hier niet om winst te maken, maar om het toernooi te winnen."