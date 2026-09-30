Aanvoerder Van Dijk bij nood rechts centraal in de verdediging

THESSALONIKI (ANP) - Virgil van Dijk gaat donderdag bij het Nederlands elftal in geval van nood rechts centraal in de verdediging spelen. De 35-jarige aanvoerder doet dat liever niet, maar heeft in een gesprek met Xavi Hernández aangegeven daartoe wel bereid te zijn. Dat gaf de Spaanse bondscoach woensdag aan tijdens een persconferentie in Thessaloniki. Oranje speelt donderdag voor de Nations League tegen Griekenland.

Jan Paul van Hecke, die normaal gesproken naast Van Dijk in het centrum van de defensie staat, verliet het trainingskamp van Oranje woensdag met een voetblessure. Jurriën Timber vervangt hem normaal gesproken. Als Timber ook een blessure oploopt, zijn de opties in de huidige selectie voor de positie rechts centraal in de defensie op.

"Virgil kan het team helpen, net als de anderen. Ik weet dat het niet zijn favoriete positie is. Maar als we iemand ergens anders nodig hebben, doen we dat. Het team staat voorop", aldus Xavi.