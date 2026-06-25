Advocaat en selectie krijgen ondanks uitschakeling applaus van fans

PHILADELPHIA (ANP) - Bondscoach Dick Advocaat en de selectie van Curaçao namen na de uitschakeling op het WK uitgebreid de tijd om het publiek in Philadelphia te bedanken. Curaçao kreeg ondanks de 2-0-nederlaag tegen Ivoorkust applaus van de 'blauwe' aanhang.

De technische staf en de spelers vormden na het applaus van het publiek een grote kring op het veld, waarbij iedereen elkaar vasthield. Daarna werd nog een laatste gang naar het publiek gemaakt. Opnieuw volgde van beide kanten applaus. Daarmee kwam er een einde aan het eerste WK van de kleinste deelnemer ooit.

Aan de andere kant vierde Ivoorkust de kwalificatie voor de zestiende finales. Het is de eerste keer dat het Afrikaanse land voorbij de groepsfase komt op een WK.