Duitsland verliest van Ecuador, is wel winnaar van groep E

EAST RUTHERFORD (ANP) - Duitsland heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Ecuador met 2-1 verloren. Het elftal van Julian Nagelsmann gaat desondanks met 6 punten uit drie wedstrijden als groepswinnaar door naar de zestiende finales.

Duitsland speelt op maandag in Boston tegen een nummer 3 uit een andere groep. Ivoorkust, dat met 2-0 won van Curaçao, gaat als nummer 2 door. Ecuador gaat als een van de beste nummers 3 door en Curaçao is uitgeschakeld.

Duitsland kwam in East Rutherford al in de tweede minuut op voorsprong. Leroy Sané schoot raak na een assist van Florian Wirtz. Zeven minuten later stond het weer gelijk. Nilson Angulo maakte de 1-1. De Ecuadoraan Gonzalo Plata maakte in de 77e minuut het winnende doelpunt.