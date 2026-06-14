HOUSTON (ANP) - Curaçao wil in de eerste groepswedstrijd op het WK proberen de ruimtes op het veld te benutten die de Duitsers zullen laten ontstaan. "De Duitsers zullen de dominante partij zijn, maar we moeten toch wat proberen. We willen het iedereen zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een klein land, maar alles is mogelijk", zei bondscoach Dick Advocaat (78) tijdens een persconferentie in Houston in aanloop naar de ontmoeting van zondag.

Volgens Advocaat is iedereen in zijn selectie fit om te spelen. "Het ziet er allemaal fris uit", zei hij. "Alle 26 spelers zijn klaar."

Advocaat is de oudste bondscoach op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij hoopt met de kleinste WK-deelnemer ooit tegen de 38-jarige bondscoach Julian Nagelsmann voor een verrassing te kunnen zorgen. "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs", zei de bondscoach.

Advocaat is zich de voorbije jaren steeds meer thuis gaan voelen op Curaçao. "Ik ben een Nederlander, maar als je ergens zolang werkt, moet je je aanpassen", zei de oud-voetballer. "Dat geldt voor mij als coach natuurlijk zeker."