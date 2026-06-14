HOUSTON (ANP) - Leandro Bacuna (34) denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. "We hebben heel veel vertrouwen", zei de aanvoerder van het nationale elftal, die het afgelopen seizoen afmaakte bij het Turkse Igdir FK. Bacuna speelt zondag met Curaçao de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland in Houston.

Bacuna is zowel binnen als buiten de lijnen de leider van het elftal. Samen met doelman Eloy Room behoort hij tot de grondleggers van het succes. Bacuna koos tien jaar geleden bewust voor een interlandloopbaan voor het eiland. "Ik ben heel blij dat mijn familie erbij is. Dat is belangrijk voor mij", zei Bacuna in Houston. "Ik ben in Nederland geboren, maar mijn ouders komen uit Curaçao. Ze zijn naar Nederland verhuisd om iets te bereiken. Sommigen zeggen dat we twee nationaliteiten hebben, maar ik voel me echt een Curaçaoënaar."

Als oud-speler van FC Groningen, Aston Villa, Cardiff City, Reading, Watford en Bandirmaspor heeft hij de meeste ervaring binnen de selectie van 26 spelers waar zijn jongere broertje Juninho Bacuna (28) ook deel van uitmaakt.