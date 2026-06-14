ARLINGTON (ANP) - Ronald Koeman verwacht dat het Nederlands elftal in het eerste WK-duel met Japan een stuk beter voor de dag komt dan in de laatste vriendschappelijke duels met Algerije (0-1) en Oezbekistan (2-1). "Ik ben niet in de stress geschoten door die twee oefenwedstrijden, maar we hebben wel heel goed besproken wat beter moet", zei de bondscoach op de persconferentie in het Dallas Stadium. "Als je de kansen niet benut, wordt het lastig. Dan verloopt een duel anders dan als je wel scoort."

Zonder de niet fitte topscorer aller tijden Memphis Depay miste Oranje kans op kans tegen Algerije en Oezbekistan. Donyell Malen maakte na de winterstop veertien competitietreffers voor AS Roma in de Serie A. In de laatste oefeninterlands kon hij zijn status van topschutter niet waarmaken.

Daarom zou het zomaar kunnen dat Depay zondag alsnog aan de aftrap verschijnt voor het duel met Japan. Koeman vond hem afgelopen maandag nog onvoldoende fit, maar lijkt van mening veranderd. "Memphis is fit en kan starten", zei hij. "We zijn tien dagen geleden aan de voorbereiding begonnen en hij heeft stappen gemaakt. Hij is fitter geworden. Dat ziet er goed uit. Hij is een belangrijk onderdeel van eventueel succes op dit WK."

Niet alleen het missen van kansen baarde Koeman de afgelopen twee oefeninterlands zorgen. "We namen niet de juiste posities op het middenveld in", zei hij. "En als we de bal niet hebben, dan moeten we de ruimtes op het veld kleiner maken. Daar hebben we op de laatste trainingen tijd aan besteed. Ik ben zeer tevreden over hoe we dat deden. Nu wil ik dat zondag in de wedstrijd terugzien."