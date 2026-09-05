NIJMEGEN (ANP) - Feyenoord heeft zich in de Eredivisie hersteld van het puntenverlies tegen ADO Den Haag (2-2) van zondag. De Rotterdammers waren in Nijmegen met 3-1 te sterk voor NEC. Na een tegenvallende eerste helft vielen alle doelpunten in De Goffert na rust.

Feyenoord speelde zonder Anis Hadj Moussa. De Algerijnse buitenspeler werd door trainer Giovanni van Bronckhorst om disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie gelaten. Hadj Moussa meldde zich zaterdag tot twee keer toe te laat, onder meer bij een wedstrijdbespreking. Hij staat in de belangstelling van de Saudische club Al-Ittihad. Feyenoord is volgens Van Bronckhorst niet van plan hem te laten gaan.

Feyenoord heeft na vijf speelronden 11 punten en staat daarmee voorlopig op de tweede plaats. Opvallend genoeg behaalde Feyenoord 9 van de 11 punten in uitwedstrijden. Het is nog wachten op de eerste overwinning in De Kuip.

Vertrek

Na het vertrek van Ayase Ueda naar Lille begon Nacho Ferri in de spits bij Feyenoord, dat voor rust de controle had en via Mika Mármol de enige kans kreeg. De verdediger schoot na een klein kwartier spelen in het zijnet.

De tweede helft verliep veel spectaculairder. De van Borussia Dortmund gehuurde Almugera Kabar ging in de 52e minuut in de fout bij NEC toen hij de bal op eigen helft volledig verkeerd raakte. Op aangeven van Ferri werkte Gjivai Zechiël de bal bij de tweede paal in het doel. Het was de vierde treffer dit seizoen in de Eredivisie van de middenvelder.

Tweede voorsprong

NEC antwoordde vrijwel direct. Darko Nejašmić schoot een afvallende bal van buiten het zestienmetergebied met links technisch fraai binnen: 1-1.

Feyenoord kwam na ruim een uur spelen voor een tweede keer op voorsprong. Zechiël profiteerde van de enorme ruimte achterin bij NEC en stelde Luciano Valente in staat te scoren: 1-2. Debutant Jerayno Schaken bepaalde kort daarna de eindstand door via de binnenkant van de linkerpaal raak te schieten: 1-3.

Feyenoord begint woensdag aan het hoofdtoernooi van de Champions League met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona.