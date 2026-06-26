'Man van de wedstrijd' Brobbey weet niet of hij eretitel viert

KANSAS CITY (ANP) - Brian Brobbey hecht niet veel waarde aan zijn uitverkiezing als beste speler van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië (3-1). "Ik weet niet of je dat moet vieren", zei hij in een flashinterview vlak na de wedstrijd.

Brobbey leek al in de derde minuut de openingstreffer te maken. Maar zijn tegenstander Ellyes Skhiri werkte de bal net voor zijn voeten in eigen doel. "Anders had ik die goal gemaakt", zei Brobbey, die in de zevende minuut wel het tweede doelpunt maakte (2-0). "Gelukkig stond ik op de goede plek. Ik had eerlijk gezegd al een gevoel dat de bal daar zou vallen", zei de spits van Sunderland.

Het heeft er veel van weg dat Brobbey na drie doelpunten op het WK voorlopig de eerste spits van Oranje blijft. "Ik probeer te focussen en belangrijk te zijn voor het team. Onze zestiende finale tegen Marokko wordt een zware pot", doelt hij op de komende tegenstander van Oranje in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag. "We spelen daar tegen een goed team met individueel sterke spelers."