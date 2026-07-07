SEATTLE (ANP) - Het Amerikaanse publiek in Seattle juicht de terugkeer van Folarin Balogun in de nationale ploeg massaal toe. De tienduizenden fans klapten en juichten toen de naam van de spits werd omgeroepen tijdens de opstelling van de VS. Balogun staat in het basiselftal in de achtste finales van het WK tegen België.

De Amerikaanse spits kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina na ingrijpen van de VAR een rode kaart en werd daarna automatisch voor een wedstrijd geschorst. De tuchtcommissie zette de schorsing een dag voor de wedstrijd om in een voorwaardelijke straf, waardoor Balogun kan spelen tegen de Belgen.