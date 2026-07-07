ARLINGTON (ANP) - De bondscoach van Portugal, Roberto Martínez, heeft in een persconferentie na het duel met Spanje direct laten weten op te stappen. Zijn team verloor in het Dallas Stadium de achtste finale op het WK tegen de wereldkampioen van 2010 (1-0). "Ik kwam naar Portugal om het WK te winnen. Zonder die winst heeft het geen zin om door te gaan", zei hij.

"Mijn contract eindigt vandaag, er is verder weinig te zeggen", zei de Spanjaard Martínez. "Ik heb me op een heel hartelijke manier welkom gevoeld, alsof ik Portugees was", zei hij. "Het was me een genoegen, een bron van trots en een hele verantwoordelijkheid", blikte hij terug op zijn ruim drie jaar als trainer.

In de persconferentie stipte Martínez ook kort aan dat het de laatste WK-wedstrijd van de 41-jarige Cristiano Ronaldo was. "Hij was een voorbeeldige aanvoerder", zei de vertrekkende bondscoach. "Niet alleen wat betreft doelpunten, de statistieken spreken voor zich, maar ook wat betreft assists." De Spanjaard prees Ronaldo's "dagelijkse toewijding, de manier waarop hij leeft voor voetbal".